Эксперт оценил решение мобильных операторов о повышении тарифов





По мнению эксперта Арсения Щельцина, подорожание тарифов на мобильную связь в первую очередь связано с невозможностью для операторов найти новые формы заработка в своем сегменте. По этой же причине компании диверсифицируются, переходят на так называемый "интернет вещей" и сотрудничают с производителями оборудования и компьютеров для пользовательского, предпринимательского и государственного потребления. Щельцин утверждает, что операторы связи являются типом бизнеса, который необходимо строго регулировать с помощью властей.В то же время, мобильные операторы не могут удовлетворить все требования от регулятора из-за недостатка средств. Одной из мер противодействия убыточности является повышение стоимости старых тарифов, которые фирма предлагает с новыми конфигурациями. А вот представители операторов сообщают, что скачок цен связан в первую очередь с ростом потребления услуг абонентами, и лишь впоследствии - с выполнением норм от российского законодательства по созданию необходимой инфраструктуры.