В Молдове из-за гриппа умер 4-летний ребенок из России





Отмечается, что умерший от гриппа мальчик в сопровождении матери прибыл в столицу страны из Российской Федерации. «Они прибыли в гости к родственникам. Здесь мальчику неожиданно стало плохо, он был экстренно госпитализирован в местный медицинский центр. При этом, с госпитализацией затянули на целый день, поскольку мать юного пациента изначально отказалась везти его в больницу», - рассказала во время заседания руководитель департамента здравоохранения при мэрии Кишинева Татьяна Бучарски. Чиновница также подчеркнула, что врачи позднее подтвердили у маленького пациента диагноз – грипп AH1N1. В медучреждении юному пациенту с каждым днем становилось только хуже, а уже 8 января он умер.Утверждается, что семья, в которую прибыли россиянка с ребенком, на данный момент считается очагом заражения опасным вирусом. Сейчас все члены этого семейства находятся под наблюдением врачей, тем более, что у них выявлены симптомы заболевания, похожего на грипп. Кроме того, госпитализация потребовалась еще одному 4-летнему ребенку из этой семьи, однако медики оценивают его состояние как стабильное. Отмечается также, что оба ребенка не проходили вакцинацию от гриппа.