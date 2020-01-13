Низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск смерти





Ученые установили, что лимфопения, которая заключается в низком уровне лимфоцитов в крови, повышает риск преждевременной смерти человека. Эксперты в течение двух лет исследовали более 108 тысяч добровольцев возрастом от 20 до 100 лет. Они установили, что сниженное количество лимфоцитов в крови на 1,6 раза увеличивает риск смерти по любой причине и в 1,5-2,8 раза повышает вероятность умереть от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. За время исследования умерли 10 372 участников эксперимента. Доктор Стиг Боженс, который является соавтором научной работы, рассказал, что исследование установило высокий риск смерти добровольцев с лимфопенией от любой причины, связанной с заболеванием или с возрастом.Ученые заявляют, что лимфопения может иметь связь со сниженной иммунной способностью организма бороться с недугами. До этого исследования пациенты, у которых в анализах крови обнаруживалось низкое количество лейкоцитов, не направлялись на дальнейшие обследования.