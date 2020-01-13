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Меган Маркл заявила о желании переехать в США после отставки Трампа

Общественность не успела оправиться после скандального решения принца Гарри и его жены о сложении обязанностей перед королевской семьей, как Меган Маркл заявила о желании жить в США. Герцогиня Сассекская намеревается переехать вместе с супругом в Лос-Анджелес после отставки Трампа.

По сообщениям анонимного источника, принц Гарри и Меган Маркл хотят сделать Лос-Анджелес своим новым домом, но только после того, как президентство Дональда Трампа закончится. Несмотря на то, что пара планирует жить в Канаде, их истинная цель - в конечном итоге иметь жилплощадь или бизнес в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что Герцогиня Сассекская открыто критиковала президента США еще до его избрания, называя его «женоненавистником» еще в 2016 году.

Маркл тогда рассказывала, что рассматривает возможность остаться на ПМЖ в столице Канады, если Трамп победит на выборах. Во время его государственного визита в Великобританию у американского политика поинтересовались мнением о комментариях Маркл, на что президент США ответил: «Я не знал, что она такая противная». Кроме прочего, герцог и герцогиня Сассекские на прошлой неделе объявили о планах отступить от работы в качестве членов королевской семьи, жить в Северной Америке и попытаться финансово обеспечить себя.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:53

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