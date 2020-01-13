Молодая американка едва не умерла из-за противозачаточной таблетки





Как выяснилось позднее, в легких у пациентки образовалось два тромба, однако медикам удалось своевременно устранить их. Отмечается, что девушка приняла противозачаточную таблетку и потеряла сознание. Спустя несколько минут она пришла в себя, а ее брат к тому времени уже вызвал медиков. Прибывшие врачи в экстренном порядке доставили пациентку в клинику, где ей был поставлен неутешительный диагноз «Легочная эмболия». Как оказалось, прием противозачаточного средства привел к тому, что в легких у девушки образовались два довольно крупных сгустка крови. Кроме того, дальнейшее обследование показало, что процесс перешел на тазовую часть, поэтому было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве.И если в этот раз пациентку все же удалось спасти, то всего несколько лет тому назад пациентке с теми же проблемами врачи так и не смогли сохранить жизнь. Тромб, образовавшийся в результате приема противозачаточного препарата, оказался слишком большим и попал в сердце.