Лучший бадминтонист мира Кенто Момота пострадал в смертельном ДТП после турнира в Малайзии





Первая ракетка мира по игре в бадминтон Кенто Момота получил увечья в Малайзии спустя всего несколько часов после того, как одержал свою первую победу в сезоне. Чемпион Японии ехал с тремя другими пассажирами в международный аэропорт Куала-Лумпур, когда их арендованный фургон врезался в тыл 30-тонного грузовика, который двигался очень медленными темпами. Водитель машины, в которой находился спортсмен, погиб в результате получения тяжелых травм до приезда медиков.Другими пассажирами в фургоне были британский технический специалист по бадминтону Фостер Уильям Томас и японский физиотерапевт Хираяма Ю с помощником тренера Моримото Аркифуки. Момота получил перелом носа и рассечение губы, в то время как его коллеги получили травмы головы и рук, сообщают представители местной полиции. Министр по делам молодежи и спорта Малайзии Сайед Саддик заявил на пресс-конференции, что пострадавшие были стабилизированы, получают наилучшее лечение и находятся под пристальным надсмотром медиков.