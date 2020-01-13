Названы самые надежные и рисковые валюты в 2020 году
Рубль все еще сохраняет лидерство в гонке валют развивающихся стран в курсе по отношению к американскому доллару. О том, валюты каких стран в 2020 году можно считать самыми надежными или самыми рисковыми, ранее рассказал финансист Георгий Ващенко.
Как утверждает эксперт, помимо российского рубля, есть и другие валюты, у которых также имеется неплохой потенциал для роста. Так, специалист не рекомендует покупать валюты стран Африки и Латинской Америки. А вот среди наиболее надежных валют, по версии Ващенко, можно выделить швейцарский франк и японскую иену. По утверждению финансиста, из списка валют стран с развивающимися экономиками стоит также обратить внимание на казахстанский тенге.
Кроме того, по данным ряда изданий, в случае глобального финансового кризиса специалисты финансовой группы JP Morgan Chase рекомендуют хранить сбережения в наиболее стабильных валютах мира, среди которых называются американский доллар, японская иена, швейцарский франк и сингапурский доллар.
Как утверждает эксперт, помимо российского рубля, есть и другие валюты, у которых также имеется неплохой потенциал для роста. Так, специалист не рекомендует покупать валюты стран Африки и Латинской Америки. А вот среди наиболее надежных валют, по версии Ващенко, можно выделить швейцарский франк и японскую иену. По утверждению финансиста, из списка валют стран с развивающимися экономиками стоит также обратить внимание на казахстанский тенге.
Кроме того, по данным ряда изданий, в случае глобального финансового кризиса специалисты финансовой группы JP Morgan Chase рекомендуют хранить сбережения в наиболее стабильных валютах мира, среди которых называются американский доллар, японская иена, швейцарский франк и сингапурский доллар.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:21