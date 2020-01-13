Очевидцы пожаров в Австралии заметили "лицо дьявола" в огне





В Сети появились фотографии "лица дьявола" и видеоролик на фоне пожара, который опустошал лесные массивы Австралии. На опубликованном материале видно колоссальное облако дыма в красном небе, где якобы видны очертания персонажа из Библии. Это изображение было предоставлено местным фермером, который пытался потушить собственные угодья в штате Виктория. Власти призвали к массовой эвакуации около 100 тысяч человек в этом регионе и Новом Южном Уэльсе из-за опасений, что пожары выйдут из-под контроля.В этом сезоне огонь уничтожил более 5,25 миллиона гектаров леса, 200 домов и неисчислимое количество дикой фауны. Число человеческих жертв недавно возросло до 28. Пожары концентрируются вокруг Брисбена, Сиднея, Мельбурна и Аделаиды, причем Тасмания также сильно пострадала. Большинство знаменитостей и общественных деятелей оказывают моральную и финансовую поддержку для борьбы с экологической катастрофой, но рекордные жара и засуха, частые удары молний во время гроз в регионе и преднамеренные поджоги ухудшают ситуацию.