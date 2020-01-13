Эксперты назвали полезные свойства употребления кабачков





Кабачок, в отличие от некоторых других овощей, при длительном хранении не теряет своих полезных свойств. В нем отсутствует холестерин, а его калорийность является минимальной, что помогает при желании похудеть. Структура кабачка напоминает губку, которая впитывает токсины и выводит их из организма. Также овощ богат калием, что положительно отражается на работе сердечно-сосудистой системы. Среди других полезных свойств отмечается нормализация уровня глюкозы в крови, укрепление иммунитета, улучшение работы желудочно-кишечного тракта, снижение риска развития атеросклероза. Последние свойства особенно важны для пожилых людей.Кабачок, помимо вышеуказанного, богат антиоксидантами, ведущих борьбу с раковыми клетками. Также овощ положительно влияет на работу почек, нормализует кровяное давление и выводит лишнюю жидкость из человеческого организма.