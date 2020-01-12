В Индии семилетний мальчик с вытекшими глазами снова начал видеть после операции
Семилетний пациент из Индии с вытекшими глазами снова начал видеть после проведенной операции по пересадке роговицы. За хирургическое вмешательство заплатила банкир Нита Шива из Великобритании.
Лейкемия привела семилетнего мальчика из Индии к слепоте обоих глаз. Около трех лет назад у него появился сильный отек, а потом из глаз начала сочиться кровь. Однако родители ребенка являлись простыми фермерами и не могли оплатить лечение. Банкир Нита Шива внесла оплату в размере 3,5 тысяч фунтов стерлингов. Поэтому министр штата Ассам настоял на том, чтобы правительство страны выделило деньги на перелет для проведения операции для ребенка. Недавно состоялась пересадка роговицы, благодаря чему зрение на одном глазу вернулось.
Шива продолжает материально поддерживать семью ребенка, излечение которого она назвала “невероятным”.
Лейкемия привела семилетнего мальчика из Индии к слепоте обоих глаз. Около трех лет назад у него появился сильный отек, а потом из глаз начала сочиться кровь. Однако родители ребенка являлись простыми фермерами и не могли оплатить лечение. Банкир Нита Шива внесла оплату в размере 3,5 тысяч фунтов стерлингов. Поэтому министр штата Ассам настоял на том, чтобы правительство страны выделило деньги на перелет для проведения операции для ребенка. Недавно состоялась пересадка роговицы, благодаря чему зрение на одном глазу вернулось.
Шива продолжает материально поддерживать семью ребенка, излечение которого она назвала “невероятным”.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30