Учёные: Сауна по эффекту похожа на занятия спортом





Ранее научные работники, изучая действие сауны на организм, констатировали, она не позволяет бороться с лишним весом, поскольку пребывая в ней, люди не испытывают физических нагрузок. В новом исследовании специалисты получили добавочные данные, которые позволили сравнить в некоторых параметрах этот досуг и спорт. Для участия в опыте было сформировано две группы добровольцев. Первая посетила сауну, а вторая тренировалась на гребном тренажере. Эксперты замерили у людей все необходимые жизненные параметры до, после и во время процедур, а после сравнили их. Как оказалось, когда человек находится в сауне, его сердечный ритм, а с ним и кровяное давление, поднимается. После же все показания снижаются до значений, становясь ниже, чем было при первичном замере. Аналогичные изменения происходят и при спортивных упражнениях.Учёные пришли к выводу, люди теряют одинаковое количество энергии и испытывают равные нагрузки на сердечно-сосудистую систему, несмотря на различные способы достижения этого эффекта. Следовательно, отмечают специалисты, сеанс в сауне для организма не является расслабляющей процедурой.