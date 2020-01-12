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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные тату

Ведущая скандального телевизионного реалити «Дом-2» Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном отдыхают в Таиланде. Совсем недавно в Сети они разместили новые снимки своих татуировок со смыслом, которые сделали на запястьях рук. Пара попыталась дать понять окружающим, что их отношения навсегда.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные тату

Ольга Бузова уже по сложившейся традиции в преддверии своего дня рождения улетела в теплые края. Там звезда успела немного поработать и сейчас наслаждается отдыхом. Ранее пользователи социальных сетей говорили о том, что в Пхукете теледива одна и, возможно, поссорилась со своим новым возлюбленным Давидом Манукяном. Но все сомнения развеялись, как только блогер прилетел к ней.

В итоге пара в очередной раз показала, что у них все очень хорошо. Давид Манукян опубликовал в stories в Instagram видео, где их с Ольгой Бузовой руки сплетаются воедино и они их переворачивают, а на запястьях красуется символ «бесконечность».


Пользователи социальных сетей тут же предположили, что таким образом молодые люди хотели подчеркнуть, что они вместе навсегда.
Давид Манукян же не жалеет теплых слов для своей возлюбленной и называет ее настоящей красоткой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:22

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