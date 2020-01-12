Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные тату





Ольга Бузова уже по сложившейся традиции в преддверии своего дня рождения улетела в теплые края. Там звезда успела немного поработать и сейчас наслаждается отдыхом. Ранее пользователи социальных сетей говорили о том, что в Пхукете теледива одна и, возможно, поссорилась со своим новым возлюбленным Давидом Манукяном. Но все сомнения развеялись, как только блогер прилетел к ней.В итоге пара в очередной раз показала, что у них все очень хорошо. Давид Манукян опубликовал в stories в Instagram видео, где их с Ольгой Бузовой руки сплетаются воедино и они их переворачивают, а на запястьях красуется символ «бесконечность».Пользователи социальных сетей тут же предположили, что таким образом молодые люди хотели подчеркнуть, что они вместе навсегда.Давид Манукян же не жалеет теплых слов для своей возлюбленной и называет ее настоящей красоткой.