Стали известны принципы выбора правильного машинного масла





Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто утверждает, что несмотря на обилие различного машинного масла в продаже, следует с осторожностью подходить к его выбору. Самой главной рекомендацией является проверка паспорта качества продукта, которое должно соответствовать требованиям Американского института нефти. Об этом будет говорить спецмаркировка в виде двух знаков, но во время посещения сервиса заметить её невозможно. Также крайне важным Моржаретто называет следование рекомендациям производителя мотора и самого масла, которое нужно менять каждые 10 тысяч км.В случае выбора более дешевого аналога это расстояние сокращается до 5 тысяч км, если вовремя менять фильтр при каждой перемене расходников. Кроме того, следует заливать масло лишь на тех сервисах, которые отличаются добросовестностью. В ином случае, необходимо сократить прокат продукта в двигателе. Эксперты говорят, что крупные станции технического обслуживания заслуживают доверия, поскольку имеют договоренность с производителями известных и универсальных масел.