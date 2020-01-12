Стали известны принципы выбора правильного машинного масла
Отечественный автоэксперт Игорь Моржаретто поделился секретами относительно выбора правильного машинного масла. По его словам, крайне важно руководствоваться рекомендациями от производителя того или иного мотора.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто утверждает, что несмотря на обилие различного машинного масла в продаже, следует с осторожностью подходить к его выбору. Самой главной рекомендацией является проверка паспорта качества продукта, которое должно соответствовать требованиям Американского института нефти. Об этом будет говорить спецмаркировка в виде двух знаков, но во время посещения сервиса заметить её невозможно. Также крайне важным Моржаретто называет следование рекомендациям производителя мотора и самого масла, которое нужно менять каждые 10 тысяч км.
В случае выбора более дешевого аналога это расстояние сокращается до 5 тысяч км, если вовремя менять фильтр при каждой перемене расходников. Кроме того, следует заливать масло лишь на тех сервисах, которые отличаются добросовестностью. В ином случае, необходимо сократить прокат продукта в двигателе. Эксперты говорят, что крупные станции технического обслуживания заслуживают доверия, поскольку имеют договоренность с производителями известных и универсальных масел.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто утверждает, что несмотря на обилие различного машинного масла в продаже, следует с осторожностью подходить к его выбору. Самой главной рекомендацией является проверка паспорта качества продукта, которое должно соответствовать требованиям Американского института нефти. Об этом будет говорить спецмаркировка в виде двух знаков, но во время посещения сервиса заметить её невозможно. Также крайне важным Моржаретто называет следование рекомендациям производителя мотора и самого масла, которое нужно менять каждые 10 тысяч км.
В случае выбора более дешевого аналога это расстояние сокращается до 5 тысяч км, если вовремя менять фильтр при каждой перемене расходников. Кроме того, следует заливать масло лишь на тех сервисах, которые отличаются добросовестностью. В ином случае, необходимо сократить прокат продукта в двигателе. Эксперты говорят, что крупные станции технического обслуживания заслуживают доверия, поскольку имеют договоренность с производителями известных и универсальных масел.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:55