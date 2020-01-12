Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip





В настоящее время всё больше компаний готовятся выпустить свои складные "умные" телефоны на рынок. Пока эта ниша практически свободна, но лидером в ней считается Samsung, которая уже выпустила в прошлом году гаджет Galaxy Fold. Он оказался не очень востребован, поскольку имел высокую стоимость, но коммерческая неудача не беспокоит офис в Южной Корее. Разработчики не скрывали, что на протяжении долгого времени готовили следующий девайс со сгибающимся экраном. Долгое время многие предполагали, новая модель получит ожидаемое название Galaxy Fold 2, но после появились слухи об имени Bloom. Как оказалось, все были неправы. Недавно инсайдер рассекретил наименование очередной новинки. На рынке она появится, как Galaxy Z Flip. Вероятно, считает эксперт, речь может идти не просто о следующем устройстве, а о целой линейке, о чём свидетельствует отдельная буква в имени.Так ли это, представители бренда Samsung могут рассказать уже 11 февраля на большом мероприятии, где покажут несколько новинок. Также инсайдер заверяет, что модель сменила концепцию, и будет раскладываться не по вертикальной оси, как книга, а по горизонтали, подобно раскладушкам прошлого десятилетия.