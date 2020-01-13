Специалисты заявили, что жирная пища ухудшает работу мозга





Эксперты провели исследование с двумя группами мышей: у первых был обычный рацион, вторые соблюдали высококалорийную диету. После окончания эксперимента у грызунов проанализировали микроглию в гипоталамусе — она является особой защитной тканью. Учёные хотели проверить уровень белка UCP2, который вырабатывается в митохондриях. Он управляет накапливанием активных форм кислорода, которые в случае их игнорирования способны повредить клетку. Через три дня приема очень калорийной пищи резидентные макрофаги центральной нервной системы запускают в гипоталамусе воспалительный процесс. При этом митохондрии меняют размер в сторону уменьшения, а уровень белка UCP2 увеличивается.Нейроны получают сигнал для повышения аппетита, чтобы возместить запасы энергии. Возникает замкнутый круг, который в итоге может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Чрезмерное употребление жирной пищи воздействует и на работу мозга будущего поколения. Эксперты из Медицинской школы Джона Хопкинса наблюдали беременных крыс, у одной группы которых был нормальный рацион, а у другой — нездоровая пища с количеством жиров больше 60%. Схема питания не менялась после рождения и кормления детенышей. Грызунов в возрасте 3 недели начали кормить здоровой пищей, где количество жиров составляло 20%. Во время эксперимента специалисты заметили, что подопытные, которые питались правильно, выполняли тесты с 3-4 попытки, а те, которых кормили нездоровой пищей - с 9.