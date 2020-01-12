Ани Лорак и Егор Глеб уехали на романтический отдых в Калифорнию

Новая фотография Ани Лорак в соцсети Instagram вызвала волну слухов, поскольку фанаты заметили на безымянном пальце певицы якобы обручальное кольцо. Кроме того, ранее СМИ сообщали о совместной романтической поездке поп-звезды и продюсера Егора Глеба, отношения которых, предположительно, начались летом прошлого года. Пара отправилась на отдых в американский штат Калифорния, о чем говорят снимки, где влюбленные наслаждаются видом океана.Стоит отметить, что несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, саунд-продюсер лейбла BlackStar делится в соцсетях моментами с Ани Лорак, подписав недавние фотографии заявлениями о "вечной любви". Многие поклонники украинской исполнительницы засыпали вопросами своего кумира относительно возможной помолвки. Сама Каролина Куек пока не подтверждала свои отношения официально, но, по мнению подписчиков, она не скрывает чувств к Егору Глебу.