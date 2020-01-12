Исследование показало влияние социальной изоляции на генетику





Помимо прочего общая активность генов показывает падение. Медики из Калифорнии считают, что иммунная система благодаря связи с мозгом обучилась сканировать ситуации, классифицированные как «социальные бедствия». При их появлении люди ощущают «отторжение от стада», но без подобной защиты жизнь оказывается под угрозой.В то же время гены, которые повышают вероятность процессов воспаления, и участки ДНК, ответственные за борьбу против вирусных инфекций, сталкиваются с подавлением. Если люди оценивает собственные социальные отношения с положительной стороны, иммунная система показывает соответствующую реакцию.