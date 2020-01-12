Исследование показало влияние социальной изоляции на генетику
Исследование показало степень влияния социальной изоляции на состояние генетики организма. В таких условиях снижается качество противодействия вирусным инфекциям.
Помимо прочего общая активность генов показывает падение. Медики из Калифорнии считают, что иммунная система благодаря связи с мозгом обучилась сканировать ситуации, классифицированные как «социальные бедствия». При их появлении люди ощущают «отторжение от стада», но без подобной защиты жизнь оказывается под угрозой.
В то же время гены, которые повышают вероятность процессов воспаления, и участки ДНК, ответственные за борьбу против вирусных инфекций, сталкиваются с подавлением. Если люди оценивает собственные социальные отношения с положительной стороны, иммунная система показывает соответствующую реакцию.
Помимо прочего общая активность генов показывает падение. Медики из Калифорнии считают, что иммунная система благодаря связи с мозгом обучилась сканировать ситуации, классифицированные как «социальные бедствия». При их появлении люди ощущают «отторжение от стада», но без подобной защиты жизнь оказывается под угрозой.
В то же время гены, которые повышают вероятность процессов воспаления, и участки ДНК, ответственные за борьбу против вирусных инфекций, сталкиваются с подавлением. Если люди оценивает собственные социальные отношения с положительной стороны, иммунная система показывает соответствующую реакцию.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:41