Специалисты рассказали о "приятных" ощущениях серьёзных заболеваний





По словам экспертов, в организме человека имеется большой набор всевозможный реакций по любому поводу. Казалось бы, человек привык, что заболевания имеют неприятные симптомы, и это побуждает обратиться к специалисту. Однако в запасе у организма имеются также и приятные ощущения, предупреждающие о серьёзных болезнях. Это быть признаком сильной интоксикации организма, из-за чего человек может почувствовать прилив сил и эндорфинов. Данное состояние имеет кратковременный эффект и зачастую приводит к тому, что у больного возникают серьёзные последствия болезни.Спецификой состояния, которое называют гипертимия, является постоянное хорошее настроение, чрезмерная активность и всплеск эмоций. Слишком активные и жизнерадостные люди зачастую являются больными — гипертимия может быть признаком некоторых психических и неврологических недугов. Состояние, когда пациент не ощущает боли, может быть последствием психических нарушений, к примеру, истерии. Довольно часто за отсутствием болевых ощущений стоят органические поражения серого вещества спинного мозга. При первых признаках заболеваний необходимо обратиться за консультацией к специалисту, который назначит правильное лечение.