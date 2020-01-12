Медики рассказали о местах наибольшего скопления бактерий





В ситуации, когда нет возможности воспользоваться туалетом дома, приходится посещать общественный. Многие стараются избегать касаний сиденья унитаза, однако, по словам экспертов, раковины и сушилки для рук имеют гораздо больше накоплений патогенных микробов. Для женщин важным будет то, что при мочеиспускании необходимо полностью садиться, иначе увеличивает риск развития инфекции мочевыводящих путей, так как мочевой пузырь опорожняется не до конца. Учёные университета Ноттингема провели эксперимент и выяснили, что люди, которые передвигаются на общественном транспорте, в 6 раз чаще могут подвергаться дыхательным инфекциям, чем те, кто предпочитает путешествовать на автомобиле или велобайке.Однако эксперты полагают, что держатели в трамваях и троллейбусах не вызовут проблемы у людей, берущихся за них голыми руками, если те часто моют руки и не прикасаются к лицу. Проверка спортивных принадлежностей и тренажеров выявила, что на них обитают бактерии, вызывающие воспалительные процессы в ЖКТ, дыхательных путях или мочеполовой системе. Наиболее частыми местами обитания патогенных микроорганизмов являются гостиничные ковры, раковины и матрасы. Эксперимент, который провели в США, доказал, что микробы, которые более устойчивы к антибиотикам, можно обнаружить на гостиничных телефонах и на страницах телефонных книг. Профессор микробиологии Рейнир Муттерс из университетской больницы Марбурга заявляет, что на экранах телефонов может накапливаться смесь плесени, вирусов гриппа и бактерий. Эксперт не рекомендует пользоваться смартфоном на улице или после пользования общественным туалетом.