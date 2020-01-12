В Саудовской Аравии над мечетью замечен НЛО





Эксперт отмечает, что, несмотря на внешнюю схожесть НЛО с человеком, который будто стоит с вытянутыми вперед руками, «существо» является инопланетным кораблем. Скотт Уоринг также выдвинул предположение, что зафиксированное местными жителями явление может свидетельствовать о возвращении пророка Мухаммеда, при содействии которого и была воздвигнута мечеть Масджид ан-Набави в Медине, над которой пролетел НЛО.По мнению конспиролога, Мухаммед сам может являться представителем внеземных цивилизаций, который пришёл на Землю поделиться с человечеством своей мудростью. Знаменитый тайваньский уфолог убежден, что внеземные существа тысячелетиями интересуются жизнью людей и раньше часто принимали образы ангелов и богов.