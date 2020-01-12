Эксперты назвали кофе из автоматов канцерогенным





Американские специалисты сообщают об обнаружении болезнетворных организмов в кофейных автоматах. В частности, приготовленный в этой машине напиток содержал энтерококки и синегнойные палочки трех видов, способные нанести значительный вред мочеполовой и пищеварительной системам. Кроме того, отмечалась их устойчивость к антибактериальным средствам, которые создают затруднения во время лечения. Ученые спешат заверить, что опасность несут не сами микробы, а способ приготовления кофе.Если во время кипения происходит дезинфекция воды, то при температурах в 96 градусов Цельсия некоторые микроорганизмы все еще выживают. Дополнительную проблему вносит выделение акриламида. Он является интенсивным канцерогеном, который возникает в результате термической обработки. Помимо различных болезней кровеносной системы это вещество повышает риск развития рака. Эксперты предупреждают, что кофейные автоматы необходимо регулярно чистить, поскольку болезнетворный микробиом развивается не только в кофейной гуще, но и контейнерах для воды.