Ведущие банки России отказались от кредитования в магазинах
В течение последних трех лет преобладающее число крупных банков РФ отказались от займов в магазинах, сделав выбор в пользу кредитных карт. При этом в Центробанке считают данный тип кредитования менее рискованным, поскольку за 9 месяцев 2019 года доля просрочек по нему составила 4,2%.
В 2019 году от выдачи POS-займов не отказывались Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит Банк. Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через дочерние компании, перешли на цифровой формат. Остальные сделали ставку на кредитки, что, по мнению аналитика Егора Лопатина, увеличивает комиссионные доходы. Дело в том, что россияне часто не понимают условия пользования кредитными средствами. В Центробанке не планируют введение дополнительных регуляторных изменений в сегменте POS-кредитования, поскольку необходимо оценить влияние ранее принятых мер.
Аналитик Станислав Дужинский уверен, что в будущем выдача займов в магазинах упростится с вводом биометрической идентификации, но банки перейдут на электронную выдачу.
В 2019 году от выдачи POS-займов не отказывались Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит Банк. Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через дочерние компании, перешли на цифровой формат. Остальные сделали ставку на кредитки, что, по мнению аналитика Егора Лопатина, увеличивает комиссионные доходы. Дело в том, что россияне часто не понимают условия пользования кредитными средствами. В Центробанке не планируют введение дополнительных регуляторных изменений в сегменте POS-кредитования, поскольку необходимо оценить влияние ранее принятых мер.
Аналитик Станислав Дужинский уверен, что в будущем выдача займов в магазинах упростится с вводом биометрической идентификации, но банки перейдут на электронную выдачу.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:28