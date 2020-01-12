Ведущие банки России отказались от кредитования в магазинах





В 2019 году от выдачи POS-займов не отказывались Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит Банк. Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через дочерние компании, перешли на цифровой формат. Остальные сделали ставку на кредитки, что, по мнению аналитика Егора Лопатина, увеличивает комиссионные доходы. Дело в том, что россияне часто не понимают условия пользования кредитными средствами. В Центробанке не планируют введение дополнительных регуляторных изменений в сегменте POS-кредитования, поскольку необходимо оценить влияние ранее принятых мер.Аналитик Станислав Дужинский уверен, что в будущем выдача займов в магазинах упростится с вводом биометрической идентификации, но банки перейдут на электронную выдачу.