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Названы 5 изменивших мировую историю автомобилей россиян

Названы 5 изменивших мировую историю автомобилей россиян. Открывает список Алексей Сахновский, который родился в 1901 году и связал свою жизнь с транспортными средствами.
Названы 5 изменивших мировую историю автомобилей россиян

Он переехал в США в возрасте 27 лет и создал кузов модели Cord L-29. Сахановский активно сотрудничал с автокомпаниями, включая White. В итоге разработчик создал множество популярных дизайнов, а послевоенные грузовики с панелями из алюминия, которые стали частью пивной американской рекламы, оказались результатом творчества уроженца России.

Захман Тамаркин создал фирму Checker, а в 1929 году стал собственником самой крупной в США компании услуг такси Yellow Cab. Он закончил свою карьеру создателя автомобилей в 1960 годах, однако легендарные седаны его разработки выпускали до 1982 года. Бренд Checker со временем завершил сборку авто, после чего создавал комплектующие для компании GM. Сотрудничество продлилось до 2009 года, затем компания была закрыта. Борис Луцкий известен тем, что создал в Берлине компанию по выпуску компактных авто Loutzky. Именно он в 1901-м обеспечил заказ Морского ведомства России для Daimler Marienfelde на сборку грузовых авто, лично помогая их создавать.

Петр Шиловский остался не понят в России со своими идеями создания монорельса. В Британии он добился куда большего признания. В 1914 году компания Wolseley создала тестовый экземпляр гирокара Шиловского. Это был двухколесный транспорт с двигателем на 24 «лошадки» и дополнительным электродвигателем под маховик массой в 600 кг. Модель не смогла сохраниться до наших дней. Яков Савчук создал мастерскую в пригороде Парижа для выпуска заказных кузовов под нужды самых разных производителей. Бренд Saoutchik был особенно известным благодаря роскошным продуктам для максимально люксовых авто своего времени. Примером может служить Mercedes-Benz 680S выпуска 1928 года и Bucciali TAV сборки 1932-го.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:40

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