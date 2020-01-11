Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в отпуске занимаются скандинавской ходьбой

Андрей Кончаловский во время отдыха увлекся скандинавской ходьбой, к чему приобщил и супругу Юлию Высоцкую. На личной странице в Instagram телеведущая поделилась фотографиями, где они прогуливаются с палками. Юлия Высоцкая облачилась в полосатую футболку и белые короткие шорты, сверху надела жакет черного цвета, а образ завершила кроссовками. Под фотографией сообщила, что капает дождик, они взяли палки, а не лыжи, и пойдут гулять.Недавно, во время беседы с журналистами, Юлия Высоцкая рассказала, что за период брака с Андреем Кончаловским у них возникли схожие черты. Они очень любят путешествовать и заранее договариваются, куда поедут отдыхать, хотя иногда могут принимать и спонтанные решения. Телеведущая может поменять билеты на самолет и остаться в понравившемся городе еще на день.