Tesla выплатит хакерам $1 миллион за взлом своего авто





Tesla уже 2-й год выступает в качестве спонсирующей стороны для состязаний хакеров под названием Pwn2Own. Компания ожидаемо обеспечивает награду для категории «Автомобили». Производитель электрокаров намерен предоставить Model 3 для осуществления попытки взлома и готов передать победителям несколько собственных продуктов. Призовой фонд в финансовом эквиваленте окажется более $1 миллиона.Tesla Model 3 отличается наличием 3-х уровней безопасности. Отмечается, что участникам состязаний потребуется обойти все эти препятствия. Изначально хакерам нужно получить доступ к автопилоту, а затем обойти защиту систему VCSEC, которая ответственна за защиту от несанкционированного попадания в салон. Третьим препятствием станет взлом информационного шлюза Gateway.