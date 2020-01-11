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Билли Айлиш проводит каникулы на Гавайях вместе с друзьями

Билли Айлиш проводит зимние каникулы на Гавайях вместе с друзьями. Любимая вокалистка Микеллы Абрамовой успела полетать на вертолете, покататься на каяках, отдохнуть в джакузи и прыгнуть с тарзанки.

Вокалистка Билли Айлиш на своей странице в Instagram в режиме Stories показывает поклонникам, как она вместе с друзьями проводит время. Она решила устроить себе каникулы и за период отдыха успевало получить много позитивных эмоций во время отдыха на экзотических островах.

Микелла Абрамова, дочь исполнительницы Алсу, называет американку Билли Айлиш любимой певицей. Девочка уже была на концерте знаменитости и общалась с кумиром за кулисами, а также сказала артистке много комплиментов по поводу ее вокала и музыкальной подачи. Билли Айлиш поблагодарила юную поклонницу за хорошие слова о ее творчестве.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:04

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