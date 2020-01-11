Алина Загитова на трёх языках рассказала о прогулке по вечерней Москве

Фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём аккаунте фотографию, на которой олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее стоит на фоне Храма Василия Блаженного. Для незапланированной фотосессии спортсменка предпочла выбрать толстовку белого цвета, полусапожки на шнуровке и черную куртку с меховой отделкой на воротнике. Образ фигуристка дополнила модными джинсами-бойфрендами. Загитова кратко подписала фото на трёх языках: русском, английском и японском и указала, что гуляет по вечерней Москве.На данный момент публикация собрала чуть больше 116 тысяч «лайков» и больше 1300 комментариев. Поклонники спортсменки выразили своё восхищение образом и отметили, что она очень хорошо выглядит. Стоит напомнить, что этой зимой Алина Загитова приняла участие в ледовой постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спортсменка вышла на лёд вместе с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. Комментируя достижения фигуристки, заслуженная мастер спорта России уточнила, что считает подопечную Этери Тутберидзе выдающейся спортсменкой.