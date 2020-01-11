Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев попробовал на Мальдивах червей во фритюре

Максим Матвеев после окончания съёмок фильма "Союз спасения" и начала его широкого проката решил устроить себе отпуск, уехав с семьёй на Мальдивские острова. Звёздная пара наслаждается каникулами, публикуя в личных микроблогах фотографии и короткие видеоролики, демонстрируя местные красоты. На отдыхе артисту пришлось попробовать даже червей во фритюре. По его признанию, данная инициатива принадлежит не ему, а сыну Андрею и супруге, которые заботливо предложили отведать за шведским столом незнакомое блюдо, не сообщив, из чего оно приготовлено. Несмотря на необычный рецепт, актёр оценил вкус и поблагодарил близких за сюрприз, ведь сам бы наверняка не решился бы есть столь экзотическую пищу, которая, по его признанию, оказалась вкусной.Подписчики по-разному отреагировали на публикацию. Некоторые заверили, сами бы ни при каких обстоятельствах не стали бы есть червей во фритюре. Другие же наоборот похвалили кумира за смелость. Редкий человек отважится употреблять такую неаппетитную пищу.