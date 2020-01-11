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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова со скандалом выгнала Никиту Уманского с проекта

Никита Уманский пренебрег правилами телевизионного реалити-шоу «Дом-2». Подобное поведение не понравилось ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой, и она попросила его покинуть проект. Конфликт произошел из-за того, что молодой человек не сдал свой мобильный телефон.
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова со скандалом выгнала Никиту Уманского с проекта

Во время общего собрания на Лобном месте Никита Уманский вел себя невежливо. Когда Ольга Бузова сказала, что знает о наличии мобильного телефона в его кармане, он начал отрицать эту информацию. К слову, брать гаджеты сюда категорически запрещено, но участник даже попросил ведущую позвонить ему, чтобы опровергнуть подозрения.

Затем Уманский признался, что был не прав, но Ольга Бузова объявила, что участник покидает проект из-за нарушения правил. Парень встал и помахав всем рукой все-таки удалился.


Большинство пользователей Сети уже поддержали Ольгу Бузову сказав, что Никита Уманский слишком вознесся и его нужно было поставить на место.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:32

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