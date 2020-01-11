Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова со скандалом выгнала Никиту Уманского с проекта

Во время общего собрания на Лобном месте Никита Уманский вел себя невежливо. Когда Ольга Бузова сказала, что знает о наличии мобильного телефона в его кармане, он начал отрицать эту информацию. К слову, брать гаджеты сюда категорически запрещено, но участник даже попросил ведущую позвонить ему, чтобы опровергнуть подозрения.Затем Уманский признался, что был не прав, но Ольга Бузова объявила, что участник покидает проект из-за нарушения правил. Парень встал и помахав всем рукой все-таки удалился.Большинство пользователей Сети уже поддержали Ольгу Бузову сказав, что Никита Уманский слишком вознесся и его нужно было поставить на место.