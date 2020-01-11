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В Австралии акулы съели 21-летнего футболиста из Германии

Прибывший в Австралию футболист из Германии стал жертвой акулы. По вине последней погиб 21-летний Эрик Биригитти, о чем информирует общественность издание El Caso.

Если верить полученной информации, спортсмен прибыл в Австралию в сопровождении своих друзей. В процессе прогулки по скалистому берегу молодой человек поскользнулся, что привело к падению в воду с обрыва. Знакомые предпринимали попытки отыскать пострадавшего, а также подключили к процессу спасателей. Футболиста почти сразу унесло течением, а в ночное время нашли его останки, притом на тканях имелись следы зубов. По словам экспертов, последние оставлены акулами, однако пока неясно, был ли спортсмен жив на момент нападения.

Немец играл за американский клуб “Гастинг Бронкос”, представители которого уже выразили соболезнования родным покойного.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:19

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