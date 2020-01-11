В рамках тюнинг-шоу в Токио дебютировала спецверсия Suzuki Swift Sport Katana
В рамках проходящего в Токио тюнинг-шоу состоялся дебют спецверсии модели Suzuki Swift Sport Katana. Авто получило эффектный дизайн экстерьера и покрашено в серебристый оттенок по аналогии с мотоциклом, в честь которого создано особое издание.
Tokyo Auto Salon собрал множество образцов со специальным тюнингом. Компания Suzuki показала Swift Sport, модифицированную в стилистике мотоцикла Katana. Это не первый раз, когда создается особый продукт в честь брендовой модели. В 2019 году компания показывала лимитированный продукт, предназначенный эксклюзивно для авторынка Нидерландов. Новинка получила более широкий корпус и эффектный обвес.
Авто Swift Sport в модификации Katana Edition получило окраску в том же серебристом оттенке, что и мотоцикл. На фоне базового цвета имеется группа элементов чёрного и ярко-красного цвета. Помимо этого, предусмотрена установка новых обвесов, большего размера выхлопных труб и расширенных арок колёс с отделкой чёрно-красного цвета и специальными покрышками Yokohama. Боковые пороги стали несколько крупнее, а особое графическое оформление указывает на отношение авто к спецсерии.
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В салоне тюнингованной модели присутствует приборная панель с титановой отделкой градиентного цвета. Похожее оформление имеется у центральной консоли и дверных панелей. Обивка кресел, рулевое колесо и селектор трансмиссии показывает красную прострочку. Перед пассажиром размещена табличка со значком Katana. О возможных изменениях технических характеристик модели информации нет. Базовая версия Swift Sport использует турбированный двигатель объёмом 1,4 л, генерирующий 138 «лошадей» при работе в паре с 6-секционной механической трансмиссией.
Tokyo Auto Salon собрал множество образцов со специальным тюнингом. Компания Suzuki показала Swift Sport, модифицированную в стилистике мотоцикла Katana. Это не первый раз, когда создается особый продукт в честь брендовой модели. В 2019 году компания показывала лимитированный продукт, предназначенный эксклюзивно для авторынка Нидерландов. Новинка получила более широкий корпус и эффектный обвес.
Авто Swift Sport в модификации Katana Edition получило окраску в том же серебристом оттенке, что и мотоцикл. На фоне базового цвета имеется группа элементов чёрного и ярко-красного цвета. Помимо этого, предусмотрена установка новых обвесов, большего размера выхлопных труб и расширенных арок колёс с отделкой чёрно-красного цвета и специальными покрышками Yokohama. Боковые пороги стали несколько крупнее, а особое графическое оформление указывает на отношение авто к спецсерии.
[center]
В салоне тюнингованной модели присутствует приборная панель с титановой отделкой градиентного цвета. Похожее оформление имеется у центральной консоли и дверных панелей. Обивка кресел, рулевое колесо и селектор трансмиссии показывает красную прострочку. Перед пассажиром размещена табличка со значком Katana. О возможных изменениях технических характеристик модели информации нет. Базовая версия Swift Sport использует турбированный двигатель объёмом 1,4 л, генерирующий 138 «лошадей» при работе в паре с 6-секционной механической трансмиссией.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:09