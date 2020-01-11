АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

В рамках тюнинг-шоу в Токио дебютировала спецверсия Suzuki Swift Sport Katana

В рамках проходящего в Токио тюнинг-шоу состоялся дебют спецверсии модели Suzuki Swift Sport Katana. Авто получило эффектный дизайн экстерьера и покрашено в серебристый оттенок по аналогии с мотоциклом, в честь которого создано особое издание.

Tokyo Auto Salon собрал множество образцов со специальным тюнингом. Компания Suzuki показала Swift Sport, модифицированную в стилистике мотоцикла Katana. Это не первый раз, когда создается особый продукт в честь брендовой модели. В 2019 году компания показывала лимитированный продукт, предназначенный эксклюзивно для авторынка Нидерландов. Новинка получила более широкий корпус и эффектный обвес.
В рамках тюнинг-шоу в Токио дебютировала спецверсия Suzuki Swift Sport Katana

Авто Swift Sport в модификации Katana Edition получило окраску в том же серебристом оттенке, что и мотоцикл. На фоне базового цвета имеется группа элементов чёрного и ярко-красного цвета. Помимо этого, предусмотрена установка новых обвесов, большего размера выхлопных труб и расширенных арок колёс с отделкой чёрно-красного цвета и специальными покрышками Yokohama. Боковые пороги стали несколько крупнее, а особое графическое оформление указывает на отношение авто к спецсерии.
[center]

В салоне тюнингованной модели присутствует приборная панель с титановой отделкой градиентного цвета. Похожее оформление имеется у центральной консоли и дверных панелей. Обивка кресел, рулевое колесо и селектор трансмиссии показывает красную прострочку. Перед пассажиром размещена табличка со значком Katana. О возможных изменениях технических характеристик модели информации нет. Базовая версия Swift Sport использует турбированный двигатель объёмом 1,4 л, генерирующий 138 «лошадей» при работе в паре с 6-секционной механической трансмиссией.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно, Ольга Рапунцель и Роман Капаклы на программе "Бородина против Бузовой" встретились со своими…
Ольга Васильева рассказала о новых отметках в аттестате российских…
Александр Яцко готовится к свадьбе с молодой возлюбленной…
Появились первые фото нового Volkswagen Polo для…
Ткаченко, Шатунов и Хабенский занимались благотворительностью, не привлекая внимание…
Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно перестала убирать в своей…
Звезда «Дом-2» Никита Уманский закрыл ТВ руками, когда Влад Кадони показал компромат на…
"Об этом не упоминают в фильмах": Названы малоизвестные факты о "Гарри…
На Землю с МКС вернулись модифицированные…
"Виноваты монтажеры": Иосиф Оганесян лично выступил против приезда своих родителей на…
В рамках тюнинг-шоу в Токио дебютировала спецверсия Suzuki Swift Sport…
"Наука или мифы": Ученые высказали свое мнение по поводу возможности существования…
Располневшая звезда "Дом-2" Александра Артёмова рыдает из-за невозможности…
В Австралии трехметровая белая “альфа-акула” погибла после нападения неизвестного…
Вера Брежнева похвасталась «густыми…
Учёные рассказали о 8 химических веществах в быту, которые разрушают эндокринную…
На Нюрбургринге замечен прототип обновленного BMW 4…
Поклонники заподозрили Хью Джекмана в изменах супруге Деборе Ли…
Королева Елизавета II созвала на экстренное совещание потомков из-за решения герцогов…
Китайцы живут дольше из-за достижений страны в области науки и…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон "уничтожила" Ольгу Рапунцель в своём…
Компания Volkswagen представила линейку авто в спецверсии…
Тараканье молоко может стать “суперфудом”…
Смартфон OnePlus 8 оказался быстрее модели OnePlus 7 примерно на…
Возлюбленная Данко Мария Силуянова продаёт их совместное…
Названы малоизвестные факторы, влияющие на развитие интеллекта у…
Facebook запускает новый дизайн для оформления…
В Индонезии найдены десять новых видов певчих…
Компания Apple зарегистрировала патент на устройство…
Настя Каменских стала напоминать школьницу из-за новой прически с…
Медики рассказали о трех природных средствах для лечения язвы…
Анастасия Волочкова поделилась архивным фото с…
Появилась информация о новом поколении Mitsubishi…
Алла Пугачева удивила помолодевшим видом во время похода в кино с детьми и…
Ученые сняли на камеру животных в зоне отчуждения…
Николай Басков презентовал щенка цвергшнауцера юному певцу Максиму…
Компания Chery зарегистрировала марку Exeed в…
Дочь Даны Борисовой Полина сама сделала шаг к примирению с матерью после…
Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta…
В архивах Ивана Бортника найдена ранняя версия песни “Райские яблоки” Владимира…
Просмотреть все новости