Facebook запускает новый дизайн для оформления соцсети





Соцсеть сообщила о готовности к внедрению нового оформления и уже приступила ко вводу дизайна «Новой Facebook». Некоторые пользователи площадки уже получили предложение занять позицию тестировщиков и опробовать интерфейс. Всех пользователей на новый интерфейс должны перевести весной 2020 года.Новый дизайн соцсети получил оформление в ярких цветах. Вдобавок, пользователям станет доступен тёмный режим, имеющий сходство с уже существующим в мобильной версии. Изначально информация касательно подготовки редизайна Facebook стартовала весной прошлого года. При этом в компании рассказали, что её новый интерфейс станет более светлым и не настолько загроможденным.