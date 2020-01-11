Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на мегалитах вблизи Стоунхенджа загадочные граффити





Скотт Уоринг четко показал контур рисунков на древних каменных глыбах, расположенных вблизи Стоунхенджа. Уфолог уверен, что эти “граффити” передают размещение туловища и глаз пришельцев, а у одной из изображенных фигур можно рассмотреть загадочный ореол над головой. По мнению эксперта, данные существа похожи на рептилий. Также он напомнил, что мировое сообщество не может разгадать тайну формирования мегалитов в Корнуолле.Уоринг предположил, что инопланетяне оставили эту запись после контакта с людьми тысячи лет назад. Скептически настроенные местные жители уверены, что над этими изображениями поработали неизвестные современники.