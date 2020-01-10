Авиакомпания NorWind: "Сильный ветер стал причиной жесткой посадки самолета РФ в Анталье"
Авиакомпания NordWind объяснила жесткую посадку российского самолета в Турции. Выяснилось, что лайнер рейса Москва - Анталья получил существенные повреждения из-за сильного ветра.
Эта ситуация помешала самолету совершить успешную посадку с первого раза, но со второго произошло резкое приземление, что повлекло поломку шасси. Запрос на срочную посадку в аэропорту Антальи зафиксирован утром в пятницу. В результате произошедшего 10 января пострадавших не обнаружили, а на борту лайнера находился исключительно экипаж.
Как известно, в самолете A321-200 при грубой посадке оказался пробит пол над шасси, а также сильно помята нижняя часть летательного аппарата.
Эта ситуация помешала самолету совершить успешную посадку с первого раза, но со второго произошло резкое приземление, что повлекло поломку шасси. Запрос на срочную посадку в аэропорту Антальи зафиксирован утром в пятницу. В результате произошедшего 10 января пострадавших не обнаружили, а на борту лайнера находился исключительно экипаж.
Как известно, в самолете A321-200 при грубой посадке оказался пробит пол над шасси, а также сильно помята нижняя часть летательного аппарата.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:23