Авиакомпания NorWind: "Сильный ветер стал причиной жесткой посадки самолета РФ в Анталье"





Эта ситуация помешала самолету совершить успешную посадку с первого раза, но со второго произошло резкое приземление, что повлекло поломку шасси. Запрос на срочную посадку в аэропорту Антальи зафиксирован утром в пятницу. В результате произошедшего 10 января пострадавших не обнаружили, а на борту лайнера находился исключительно экипаж.Как известно, в самолете A321-200 при грубой посадке оказался пробит пол над шасси, а также сильно помята нижняя часть летательного аппарата.