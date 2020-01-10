Тормозная пыль от автомобилей наносит большой вред окружающей среде





Британские специалисты провели опыт, в процессе которого выявили, что такое соотношение 20% всех загрязнений от машин приходится на тормозную пыль, которая возникает в процессе соприкосновения керамической или железной колодки о тормозной диск. Ученые из Лондона определили, что вредоносные вещества снижают способность кровяных клеток противодействовать инфекциям, а это значительно ухудшает иммунитет человекаТормозная пыль состоит из ванадия, меди, мышьяка, олова, железа и некоторых иных веществ. Исследователи подчеркнули, что она не менее опасна, чем пары от дизельных двигателей, но продолжат испытания в этом направлении для углубленного изучения проблемы.