В Северной Осетии запатентовали самодельный Lotus Seven





Он в течение многих лет мечтал создать данный автомобиль. Новинка получила сваренный из стальных труб несущий монокок и наружные панели из стеклопластика. Автомобиль специалист строил в собственной мастерской. От «Нивы» он взял двигатель на 1,7 литра и пятискоростную механическую трансмиссию. Определенные детали шасси и рычаги подвески мастер изготовил из заготовок, а стеклопластиковые панели он сформировал из специальных матриц.Для сборки самодельного Lotus Seven конструктор потратил несколько лет лет и 250 000 рублей. Его прототип с легкостью набирает 250 км/ч. Теперь эксперт мечтает создавать подобные родстеры на заказ, но легализовать их для всеобщего пользования крайне сложно. Для получения свидетельства о безопасности конструкции, транспорту необходимо пройти много испытаний.До этого компания Aston Martin анонсировала двухместный родстер с открытым верхом V12 Speedster. Автомобиль получит 5,2-литровый мотор, генерирующий 700 лошадиных сил, и функционирующий совместный с восьмиступенчатой «автоматикой» ZF. Для разработчиков важно было выпустит такой мотор, звук которого хорошо соответствовал вождению без крыши. Вскоре начнется сборка моделей для постоянных клиентов, но получат они автомобили не ранее 2021 года.