Mercedes-Benz показал на CES-2020 автомобиль будущего в стиле «Аватара»





Главной особенностью новинки стала тематика исполнения. В кузов внедрили 33 «дышащих» элемента аэродинамики, которые расположили в задней зоне корпуса. Внимание привлекает необычная изменяющаяся подсветка наружной части авто. Модель получила 4 силовых агрегата, которые установили поблизости от самих колёс. За счёт этого в авто удалось реализовать контроль тягой по аналогии с наиболее передовыми системами КПП. Автомобиль может передвигаться даже в боковом направлении.Использование графеновых аккумуляторных батарей позволяет двигаться без подзарядки на расстояние до 700 км. Возобновление энергозапаса осуществляется всего за 15 минут. За счёт внедрения пакета «бионических» солнечных панелей на крыше концепт-кара, гарантируется питание вторичных потребителей энергии, расположенных на борту. Все двери авто прозрачны и открываются по аналогии со взмахом крыльев фантастических животных.Оформление салона проведено с использованием экологически безопасных материалов. Интерьер получил голопроекторы, транслирующие картинку на стёкла авто. Контролировать центральный дисплей можно с помощью системы жестового управления. Вероятно, Mercedes-Benz VISION AVTR не сможет стать серийным продуктом. При этом разработчики концепта подчеркивают, что часть показанных технологий найдут свою реализацию в новых продуктах бренда.