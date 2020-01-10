Гоген Солнцев отправился на отдых в Таиланд вместе с новой подругой Лидией





Как рассказал сам Гоген Солнцев, с Лидой они живут в одном номере, однако спят в разных постелях, об интиме речи не идет. Екатерина Терешкович лететь на курорт к своему возлюбленному отказалась, предпочла остаться в Москве. Тем не менее, Солнцев постоянно с ней на связи и уверяет, что женщина больше не употребляет спиртное. Праздники она проводила без алкоголя, однако ехать в гости к дочери Полине и внукам отказалась, каталась на санках и лыжах.Гоген Солнцев отметил, что Екатерина Терешкович просто обижается на родственницу за то, что Полина помогала ее мужу и поддержала его решение отправить женщину на реабилитацию, но скорее всего, просто не хочет тратиться на подарки для внуков. Вскоре Солнцев собирается вернуться в Москву, а потому вместе с подругой уже готовит подарки. Лида, как оказалось, купила для Терешкович кулон в виде скелета в черном платье, однако что она этим хочет сказать, пока непонятно.