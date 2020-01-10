Бывший муж Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев после новости о разводе отправился отдыхать на Мальдивы





Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева после новости о разводе старается активно проводить время, даже отправилась в тренажерный зал, чтобы довести собственное тело до совершенства. В микроблоге в Instagram брюнетка уже успела поссориться с подписчиками, которые якобы лезут в ее жизнь и обсуждают расставание бывшей проектантки с мужем.Кирилл Андреев отправился после праздников на Мальдивы, отметив на своей странице в соцсети, что ему нужна "перезагрузка и отдых". Сын Мирон, видимо, остался вместе с Ермолаевой в Москве, а мужчина проводит время на курорте в одиночестве. Там он хочет привести мысли в порядок после непростых перемен в жизни, а также наладить собственную жизнь.Поклонники неожиданно похвалили Андреева за то, что он улетел отдохнуть, отметив, что мужчина принял правильное решение, проводя время без родственников.