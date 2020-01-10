"Этот тренд еще не дошел до России": Ксения Бородина в Таиланде носит купальники с завышенной талией

Телеведущая Ксения Бородина делится с поклонниками фото и видео из Таиланда, показывая красивые пейзажи. Тем не менее, многие отмечают, что звезда надевает или сплошные купальники или с завышенной талией. Поклонники в комментариях поинтересовались у телеведущей, почему она отказалась от сексуальных пляжных нарядов, как, к примеру, показывают другие знаменитости.В ответ Ксения Бородина достаточно иронично написала, что купальники с высокой талией позволяют ей прятать живот, а потому она их обожает. Также знаменитость отметила, что вскоре подобный фасон будет популярен среди модниц, просто этот тренд еще до России не дошел.