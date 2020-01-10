В Тверской области водитель сгорел в автомобиле при ДТП
В Тверской области водитель сгорел в салоне авто при ДТП. Трагический инцидент случился 10 января на территории Бологовского района.
Автомобили столкнулись на 9 км трассы Куженкино-Бологое. По предварительным данным регионального УГИБДД, водитель одного из транспортных средств по невыясненной причине выехал на встречную линию движения, что спровоцировало столкновение с другим авто. Вследствие удара загорелся салон, за рулём которого был не нарушавший ПДД водитель.
В итоге мужчина скончался, а его пассажир получил травмы тяжелой степени. Его госпитализировали в Вышний Волочек. У виновника аварии выявили травмы, не создающие угрозы для жизни. Признаков опьянения у водителя не обнаружили.
Автомобили столкнулись на 9 км трассы Куженкино-Бологое. По предварительным данным регионального УГИБДД, водитель одного из транспортных средств по невыясненной причине выехал на встречную линию движения, что спровоцировало столкновение с другим авто. Вследствие удара загорелся салон, за рулём которого был не нарушавший ПДД водитель.
В итоге мужчина скончался, а его пассажир получил травмы тяжелой степени. Его госпитализировали в Вышний Волочек. У виновника аварии выявили травмы, не создающие угрозы для жизни. Признаков опьянения у водителя не обнаружили.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00