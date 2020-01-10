Ордена, документы и другие личные вещи актера Михаила Пуговкина продадут на аукционе





На данный момент на страницах интернет-аукциона “Мешок” в Крыму продаются наградные листы и ордена Михаила Пуговкина. Всего присутствует 27 лотов, стартовая цена которых составляет 125 тыс рублей. Согласно документам, звезде было присвоено звание почетного гражданина Крыма. Вдова Ирина Пуговкина рассказала, что 10 лет назад передала личные вещи покойного супруга в Смоленский краеведческий музей. Она считает, что их оттуда выкрали злоумышленники, которые намереваются заработать на продаже.Как передает “7 Дней”, в музее не смогли подтвердить факт получения ценностей. Наследница Пуговкина от первого брака уверена, что вдова звезды в свое время продала документы, в связи с чем они оказались на аукционе.