АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.06 USD 61.23
Курс валют на 10.01.2020

Ордена, документы и другие личные вещи актера Михаила Пуговкина продадут на аукционе

Личные вещи актера Михаила Пуговкина, включая его ордена и документы, продают с аукциона. В Сети уверены, что ценности, принадлежавшие звезде, оказались в руках мошенников.

На данный момент на страницах интернет-аукциона “Мешок” в Крыму продаются наградные листы и ордена Михаила Пуговкина. Всего присутствует 27 лотов, стартовая цена которых составляет 125 тыс рублей. Согласно документам, звезде было присвоено звание почетного гражданина Крыма. Вдова Ирина Пуговкина рассказала, что 10 лет назад передала личные вещи покойного супруга в Смоленский краеведческий музей. Она считает, что их оттуда выкрали злоумышленники, которые намереваются заработать на продаже.

Как передает “7 Дней”, в музее не смогли подтвердить факт получения ценностей. Наследница Пуговкина от первого брака уверена, что вдова звезды в свое время продала документы, в связи с чем они оказались на аукционе.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов скончался из-за переохлаждения на…
"Прощай, Игорь Крутой!": Новым продюсером Димаша Кудайбергена стал кореец Сонг Кван…
В Porsche рассказали о новинках для РФ на 2020…
Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия…
«Черная кошка пробежала»: Звезды, которые не смогли найти общий язык с детьми от прошлых…
Названа диета для женщин с типом фигуры…
Ангелина Вовк увлеклась омолаживающими процедурами в Абхазии ради молодого…
Компания Opel представила обновленную версию…
Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000…
Ордена, документы и другие личные вещи актера Михаила Пуговкина продадут на…
Улыбка благоприятно влияет на функционирование мозга и самочувствие…
Юлия Высоцкая показала, как проходит ее совместный отдых с Андреем…
Медики рассказали о полезных свойствах квашеной…
Компания Samsung выпустила первый в мире планшет Galaxy Tab S6 с модулем…
Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет…
Лолита Милявская выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия…
Названы свидетельства того, что ученые давно готовятся к…
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему для нее Куршевель является лучшим местом на…
Юлия Проскурякова о браке с Николаевым: "Любит и боится…
Психологи определили причины развития школьных фобий у…
Названы 6 главных способов омоложения организма…
Роспотребнадзор назвал правила, касающиеся использования смартфона без вреда для…
Алена Краснова пожаловалась, что не успела собрать чемоданы к…
Кроссовер Kia Seltos готов к продажам в…
Нумеролог Дмитрий Ермолаев предсказал Екатерине Вилковой в 2020 году трудности в отношениях с…
Естественная продолжительность жизни человека без медицины и комфортных условий составляет 38…
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова приняла участие в школьном спектакле…
Специалисты назвали метод противодействия налипанию снега на «дворники»…
Телеведущий Пирс Морган высказался по поводу отказа герцогов Сассекских от…
Луна может уничтожить Землю в ноябре 2020 года из-за изменения…
Найден способ улучшить качество звука во время разговора в…
Татьяна Брухунова готова “постараться” родить Евгению Петросяну пятерых…
Находка археологов в Авель-Бет-Мааке может изменить современные представления о границах древнего…
Юлия Ауг вступилась за "отбирающего роли у других артистов" Александра…
Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты…
Ведущей "Дом-2" Ольге Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками…
Певец Вадим Казаченко обвинил экс-жену в невнимании к сыну и вызвал органы…
В Сети появились фото обнаруженной у берегов Египта…
Сын Михаила Васькова умер из-за пристрастия к…
Шиповник является лидером по количеству антиоксидантов в…
Просмотреть все новости