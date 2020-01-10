Улыбка благоприятно влияет на функционирование мозга и самочувствие человека





По мнению экспертов, улыбка делает людей более привлекательными для окружающих, а также способствует снятию усталости и снижению стресса. Кроме того, смех является природным антидепрессантом, так как с его помощью можно поднять настроение. По мнению специалистов, своей улыбкой человек способен повысить настроение других людей. С помощью смеха можно улучшить состояние здоровья, так как это действие помогает иммунной системе функционировать эффективнее. Исследованиями доказано, что в организме выделяются эндорфины, природные обезболивающие и серотонин. Мышцы, которые используются для улыбки, также поднимают лицо, делая человека моложе. Люди, которые постоянно улыбаются, кажутся более уверенными, с большей вероятностью будут продвигаться по карьерной лестнице.Эксперты рассказали, что улыбка также помогает человеку оставаться позитивным, избегать депрессии, стресса и беспокойства.