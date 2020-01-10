Названы свидетельства того, что ученые давно готовятся к апокалипсису
Названы свидетельства того, что ученые давно готовятся к апокалипсису. Они заготавливают бактерии, пищу и строят убежища, прорабатывают возможные сценарии, которые угрожают человечеству гибелью.
В начале 2000-х годов специалисты занялись постройкой хранилища семян, которые можно было бы использовать для того, чтобы восстановить земную флору после глобальной катастрофы. В Норвегии создали своеобразный банк, в котором на 130-метровой глубине под слоем вечной мерзлоты хранятся образцы множества растений. Три раза в год представители любой страны могут пополнить запасы уникальными видами со своих территорий.
Деятельность человека негативно повлияла на животный мир в последние 500-600 лет. Это повлекло за собой вымирание сотен видов. Для того, чтобы после глобальной катастрофы можно было восстановить популяцию фауны, была создана коллекция из 10 000 замороженных клеток редчайших и исчезающих особей.
Крупные государства позаботились о том, чтобы спасти население от неминуемой гибели от голода. Специалисты заготовили запасы пищи на первое время, чтобы найти способы питаться в новых условиях. Это консервы, зерно и сублимированные пакеты.
Существуют также банки ДНК, где хранятся образцы полезных бактерий, которые населяют организм человека сегодня. В настоящий момент из-за экологической ситуации и использования антибиотиков микрофлора человека подверглась существенным изменениям. После глобальной катастрофы и вовсе может нарушится баланс, а человечество рискует погибнуть от простейшей инфекции.
Ученые работают над разработкой еды, которую можно будет выращивать без солнечного света. Это позволит людям выжить в том случае, если солнце скроется за облаками пыли или пепла. Такой вариант развития событий возможен при падении большого метеорита или из-за извержения огромного вулкана. В некоторых странах обязательным условием для строительства является организация бомбоубежищ. Для богачей существуют отдельные комфортные бункеры, чтобы они не меняли свой образ жизни.
В крупных государствах созданы запасы вакцин от всех болезней, даже тех, что были побеждены в прошлом. Специалисты заготовили антибиотики и другие медикаменты на любой случай. В случае биологической угрозы, по мнению экспертов, лучше всего спасаться в малонаселенных районах и на территории, окруженной водой. Комфортнее всего можно перенести атаку модифицированных вирусов в Новой Зеландии, Австралии и Исландии. Кроме необходимых для выживания объектов Microsoft и Билл Гейтс заготовили исходные коды всех важных приложений. Они надежно спрятаны и позволят восстановить ПО за короткое время.
Лингвисты тоже подготавливаются к апокалипсису. Они записали умирающие языки для потомков. Этот материал представляет большую культурную ценность, он поможет возродить традиции народов. Подготовка к катастрофе у некоторых людей приняла форму своеобразного хобби. Они называют себя сурвивалистами. Такие особы собирают запасы продуктов, учатся защищаться с помощью оружия, строят убежища.
В начале 2000-х годов специалисты занялись постройкой хранилища семян, которые можно было бы использовать для того, чтобы восстановить земную флору после глобальной катастрофы. В Норвегии создали своеобразный банк, в котором на 130-метровой глубине под слоем вечной мерзлоты хранятся образцы множества растений. Три раза в год представители любой страны могут пополнить запасы уникальными видами со своих территорий.
Деятельность человека негативно повлияла на животный мир в последние 500-600 лет. Это повлекло за собой вымирание сотен видов. Для того, чтобы после глобальной катастрофы можно было восстановить популяцию фауны, была создана коллекция из 10 000 замороженных клеток редчайших и исчезающих особей.
Крупные государства позаботились о том, чтобы спасти население от неминуемой гибели от голода. Специалисты заготовили запасы пищи на первое время, чтобы найти способы питаться в новых условиях. Это консервы, зерно и сублимированные пакеты.
Существуют также банки ДНК, где хранятся образцы полезных бактерий, которые населяют организм человека сегодня. В настоящий момент из-за экологической ситуации и использования антибиотиков микрофлора человека подверглась существенным изменениям. После глобальной катастрофы и вовсе может нарушится баланс, а человечество рискует погибнуть от простейшей инфекции.
Ученые работают над разработкой еды, которую можно будет выращивать без солнечного света. Это позволит людям выжить в том случае, если солнце скроется за облаками пыли или пепла. Такой вариант развития событий возможен при падении большого метеорита или из-за извержения огромного вулкана. В некоторых странах обязательным условием для строительства является организация бомбоубежищ. Для богачей существуют отдельные комфортные бункеры, чтобы они не меняли свой образ жизни.
В крупных государствах созданы запасы вакцин от всех болезней, даже тех, что были побеждены в прошлом. Специалисты заготовили антибиотики и другие медикаменты на любой случай. В случае биологической угрозы, по мнению экспертов, лучше всего спасаться в малонаселенных районах и на территории, окруженной водой. Комфортнее всего можно перенести атаку модифицированных вирусов в Новой Зеландии, Австралии и Исландии. Кроме необходимых для выживания объектов Microsoft и Билл Гейтс заготовили исходные коды всех важных приложений. Они надежно спрятаны и позволят восстановить ПО за короткое время.
Лингвисты тоже подготавливаются к апокалипсису. Они записали умирающие языки для потомков. Этот материал представляет большую культурную ценность, он поможет возродить традиции народов. Подготовка к катастрофе у некоторых людей приняла форму своеобразного хобби. Они называют себя сурвивалистами. Такие особы собирают запасы продуктов, учатся защищаться с помощью оружия, строят убежища.