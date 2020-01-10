Названы 6 главных способов омоложения организма человека





По мнению экспертов, митохондрии – это крошечные электростанции в середине клеток, которые участвуют в производстве энергии для питания. При легких нарушениях в их работе человек не может выдержать нагрузок, которые в силу возраста должен был бы переносить. Поэтому первым способом омоложения, по мнению экспертов, являются регулярные физические нагрузки, упражнения на выносливость. Специалисты рекомендуют употреблять овощи, авокадо, орехи, рыбу, мясо и фрукты, так как эти продукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Достаточное количество сна позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки, что, по мнению специалистов, является одним из главных условий омоложения организма. В случае хронического недосыпа он становится восприимчивым к различным заболеваниям.Медитация, йога и другие способы релаксации тела снижают окислительный стресс, являющийся причиной развития рака, болезни Альцгеймера и депрессии. Кроме того, индийские эксперты советуют избегать суеты, которая влечет за собой беспокойство и стресс, а также рекомендуют совершать ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе.