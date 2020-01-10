Естественная продолжительность жизни человека без медицины и комфортных условий составляет 38 лет





Длительный период времени научным сотрудникам не удавалось определить продолжительность разнообразных видов животных, а также человека. Часто изучаемые особи переживали исследователей, но метод, представленный учеными CSIRO в Австралии, позволил выяснить точные временные рамки. Данный способ основан на метилировании ДНК, благодаря чему удалось узнать, что человек живет около 38 лет без комфортных современных условий и медицины. Синий кит может жить около 268 лет, а шерстистый мамонт может прожить до 60 лет.Черепахи острова Пинта тоже являются долгожителями, сохраняя жизнеспособность в течение 120 лет, но последнего представителя вида не стало в 2012, когда ему было 112 лет.