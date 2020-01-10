Психиатр раскрыл способы «подзарядки» положительной энергией

«Наличие положительной энергии позволяет сократить количество нервных срывов, стрессов и проблем в человеческом понимании. Как правило, человек сам внушает себе, что у него что-то не так. Если верить в лучшее, то проблемы станут всего лишь мимолетными преградами на пути к свершениям. Это же касается и подзарядки положительной энергией. Если индивид возьмется за новые начинания, то он станет чувствовать себя значительно лучше», - рассказал Хани.







Главным правилом обновления положительного заряда психиатр назвал выход из так называемой «зоны комфорта». По его словам, жизнь человека всегда связана с определенными трудностями, которые он пытается преодолевать. Постоянное спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций также может навредить и вызвать эмоциональное выгорание даже на любимой работе.Также специалист порекомендовал сократить общение со знакомыми, которые склонны смотреть на жизнь в негативном ключе. Особое внимание стоит уделять двигательной активности, способствующей стабильной работе нервной системы.