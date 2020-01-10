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Психиатр раскрыл способы «подзарядки» положительной энергией

Психиатр Мохамед Хани рассказал о возможности так называемой «подзарядки» положительной жизненной энергии. По словам специалиста, главным условием начала такого процесса является изменение образа жизни.
Психиатр раскрыл способы «подзарядки» положительной энергией

«Наличие положительной энергии позволяет сократить количество нервных срывов, стрессов и проблем в человеческом понимании. Как правило, человек сам внушает себе, что у него что-то не так. Если верить в лучшее, то проблемы станут всего лишь мимолетными преградами на пути к свершениям. Это же касается и подзарядки положительной энергией. Если индивид возьмется за новые начинания, то он станет чувствовать себя значительно лучше», - рассказал Хани.

Главным правилом обновления положительного заряда психиатр назвал выход из так называемой «зоны комфорта». По его словам, жизнь человека всегда связана с определенными трудностями, которые он пытается преодолевать. Постоянное спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций также может навредить и вызвать эмоциональное выгорание даже на любимой работе.

Также специалист порекомендовал сократить общение со знакомыми, которые склонны смотреть на жизнь в негативном ключе. Особое внимание стоит уделять двигательной активности, способствующей стабильной работе нервной системы.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 01:00

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