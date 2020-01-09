Определенные виды домашних растений наносят непоправимый вред здоровью человека
Ученые установили, что существуют определенные виды домашних растений, которые наносят непоправимый вред здоровью человека. На первом месте перечня оказался «Тещин язык».
Вышеуказанное растение славится своими уникальными свойствами, позволяющими ему очищать воздух в доме. В процессе «Тещин язык» не только собирает лишнюю пыль, но и выделяет вещества, приводящие в обильному слюноотделению и болезненным ощущениям в горле. Попадание листьев растения в организм может стать причиной отека языка.
На втором месте в рейтинге оказался английский плющ. Данный вид домашних растений может вызывать судороги и рвоту. Диффенбахия, занявшая третью позицию, имеет особо опасный для человека сок в листьях, попадание которого в организм чревато летальным исходом. Подобные свойства присущи и гиацинтам.
Гортензия отличается от других домашних растений особо ядовитыми бутонами. Если человек съест один из них, то на протяжении нескольких дней будет страдать от сильных болей в желудке и диареи. Список вредоносных домашних растений закрывает олеандр. Даже маленький листик данного цветка, попавший в еду животного, может привести к летальному исходу.
Вышеуказанное растение славится своими уникальными свойствами, позволяющими ему очищать воздух в доме. В процессе «Тещин язык» не только собирает лишнюю пыль, но и выделяет вещества, приводящие в обильному слюноотделению и болезненным ощущениям в горле. Попадание листьев растения в организм может стать причиной отека языка.
На втором месте в рейтинге оказался английский плющ. Данный вид домашних растений может вызывать судороги и рвоту. Диффенбахия, занявшая третью позицию, имеет особо опасный для человека сок в листьях, попадание которого в организм чревато летальным исходом. Подобные свойства присущи и гиацинтам.
Гортензия отличается от других домашних растений особо ядовитыми бутонами. Если человек съест один из них, то на протяжении нескольких дней будет страдать от сильных болей в желудке и диареи. Список вредоносных домашних растений закрывает олеандр. Даже маленький листик данного цветка, попавший в еду животного, может привести к летальному исходу.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:11