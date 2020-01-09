Hubble нашел самые маленькие сгустки темной материи

«Мы выявили ряд несоответствий только на последних фото темной материи. Ее частицы могут формироваться в сгустки огромной формы, но они не имеют собственного гравитационного поля. Не исключено, что на деле материя отталкивает другие космические объекты в силу отрицательной массы. В данном случае ряд теорий, которые сейчас считаются верными, на самом деле не соответствуют действительности», - рассказали американские специалисты.





Специалисты Американского астрономического сообщества отметили, что главной особенностью темной материи, известной науке, является ее отрицательная масса. Сейчас ученые не имеют четкого объяснения для существования сгустков, но они фиксируются орбитальными приборами все чаще.Ученые из NASA ранее сообщали, что один сгусток темной материи может иметь отрицательное значение 108 масс солнечной системы. Изучить такие объекты невозможно, так как специалисты просто не смогут воссоздать их физические свойства.