Лолита случайно встретила Стивена Сигала в Дубае

«Я попросила Сигала сделать совместное фото, на что он незамедлительно ответил согласием. Очень приятно видеть самобытного и целеустремленного человека, который проводит время со своей семьей. У него потрясающие жена и сын. Очень непривычно было видеть звезду мирового масштаба, которая открыто общается в поклонниками и не пытается показать свой снобизм, присущий многим российским знаменитостям», - написала Лолита под снимком со Стивеном Сигалом.





Фанаты отметили, что певица сильно похудела за новогодние праздники. Многие связали данный факт с расставанием с супругом. Ранее сама Лолита заявляла, что развод дался ей тяжело, так как она уличила мужа в измене. Бывший возлюбленный певицы опроверг домыслы и заявил, что новая женщина у него появилась уже после разрыва с исполнительницей.